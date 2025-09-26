V Celju se bo jutri zvečer odvil nogometni štajerski derbi med domačim NK Celjem in gostujočim NK Maribor.

Srečanje se bo začelo ob 20.15 uri. Organizator in tudi policisti pričakujemo večje število obiskovalcev športne prireditve. Prav tako se pričakuje večje število organiziranih navijačev.

Zaradi zagotavljanja varnosti bomo policisti svoje naloge izvajali v okolici Stadiona Z’dežele in tudi šir