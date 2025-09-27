Na drevišnjem nogometnem štajerskem derbiju med celjskim in mariborskim moštvom bo pozicija v luči povečanega nadzora uporabila tehnična sredstva za snemanje in fotografiranje.

Že pred 20,15 uro, ko je napovedan začetek tekme, v mestu ob Savinji pričakujejo povečano število navijačev, tudi organiziranih skupin.

»Zaradi zagotavljanja varnosti bomo policisti svoje naloge izvajali v okolici Stadiona