Predsednik vlade Robert Golob bo, preden bo po naslednjih volitvah odšel z oblasti (le redki namreč verjamejo, da bi mu lahko uspelo dobiti še en mandat) državo zadolžil za dve milijardi evrov. Hkrati njegova vlada kljub finančni in gospodarski krizi, ki se nakazuje v svetu, za prihodnji dve leti načrtuje rekordno, porabo. Je to recept za potop? Vlada je namreč včeraj potrdila predloga proračunov ...

