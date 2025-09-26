|
Mladoletnik ranjen z nožem, policija išče storilca
Lokalec.si
petek, 26. september 2025 ob 15:14
Novogoriška policija je v soboto zvečer posredovala zaradi kršitve javnega reda in miru v Idriji, kjer je prišlo do fizičnega spora med več mlajšimi osebami.
Med dogodkom je neznanec, ki ga policija še išče, mladoletnega fanta poškodoval z nevarnim predmetom. Po poročanju medijev naj bi šlo za napad z nožem v enem od lokalov v središču mesta.
Poškodovanemu so na kraju nudili nujno medicinsko pomo...