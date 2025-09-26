Novogoriška policija je v soboto zvečer posredovala zaradi kršitve javnega reda in miru v Idriji, kjer je prišlo do fizičnega spora med več mlajšimi osebami.

Med dogodkom je neznanec, ki ga policija še išče, mladoletnega fanta poškodoval z nevarnim predmetom. Po poročanju medijev naj bi šlo za napad z nožem v enem od lokalov v središču mesta.

Poškodovanemu so na kraju nudili nujno medicinsko pomo