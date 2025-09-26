V četrtek, 9. oktobra 2025, bo na velikem dobrodelnem koncertu Viljem Julijan tudi letos glasba postala srce otrok z redkimi boleznimi, za katere bodo v Društvu Viljem Julijan s tem dogodkom zbirali sredstva. Zato v društvu vabijo vse ljudi dobrega srca, da tudi tokrat napolnijo Cankarjev dom v podporo malim borcem.

Tudi letošnji koncert bodo s svojo zgodbo upanja in poguma zaznamovali mali borci