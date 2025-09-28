|
[Video] Kateri svobodnjaki so se objestno posmehovali ob zavrnitvi možnosti zdravljenja otrok v tujini?
|
Nova24TV
|
nedelja, 28. september 2025 ob 10:15
|
Poslanci Gibanja Svoboda niso zgolj zavrnili možnosti zdravljenja hudo bolnih otrok z redkimi boleznimi v tujini, svoje glasove so pospremili še z objestnim posmehovanjem. Komu točno, morda bolnim otrokom? Posnetek žalostnega trenutka sedaj kroži po spletu.
Naj spomnimo, da je 19. septembra 2025 v državnem zboru na 19. redni seji komisije, pristojne za peticije, človekove pravice in enake možnost...