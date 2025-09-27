Z oktobrom se začenja novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji je po prvih ocenah na dan 26. septembra 2025 vpisanih okoli 64.839 študentk in študentov, od tega 15.367 prvič vpisanih v 1. letnik prve stopnje.



Na prvo stopnjo študija je v študijskem letu 2025/2026 vpisanih približno 40.557 študentk in študentov. Na drugo stopnjo 21.394 in na tretjo stopnjo 2888 študentk in študentov