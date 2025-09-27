Z oktobrom se začenja novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji je po prvih ocenah (26. septembra 2025) vpisanih približno 64.839 študentov, od tega 15.367 prvič vpisanih v 1. letnik.

1. stopnja: 40.557 študentov

2. stopnja: 21.394 študentov

3. stopnja: 2888 študentov

Večina se šola redno, ostali pa izredno, na daljavo ali v e-obliki. Končni podatki bodo znani sredi novembra,