Na fakultete vpisanih skoraj 65 tisoč študentov
domžalec.si
sobota, 27. september 2025 ob 15:00
Z oktobrom se začenja novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji je po prvih ocenah (26. septembra 2025) vpisanih približno 64.839 študentov, od tega 15.367 prvič vpisanih v 1. letnik.
1. stopnja: 40.557 študentov
2. stopnja: 21.394 študentov
3. stopnja: 2888 študentov
Večina se šola redno, ostali pa izredno, na daljavo ali v e-obliki. Končni podatki bodo znani sredi novembra,...