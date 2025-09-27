V Mariboru je dopoldne potekal Pohod za življenje, na katerem so se zavzemali za “življenje od spočetja do naravne smrti”. Z baloni, transparenti, glasbeno spremljavo in veliko slovensko zastavo so se zbrali na Grajskem trgu in se nato sprehodili po mestnih ulicah.

“Želimo dati ljudem možnost, da slišijo argumente za življenje od spočetja do naravne smrti, ker je premalo prostora v tej družbi, d