Italijani do naslova svetovnih prvakov, Poljaki bronasti Sportal Odbojkarji Italije so drugič zapovrstjo postali svetovni prvaki. V finalu prvenstva na Filipinih so v Pasay Cityju premagali Bolgarijo s 3:1 (21, 17, -17, 10). Za Italijane je to peti naslov in šesta kolajna na svetovnih prvenstvih, šest jih imajo tudi Bolgari, ob štirih bronastih je bila to njihova druga srebrna. Bron so osvojili Poljaki, potem ko so v tekmi za tretje mesto premagali Češko s 3:1 ...

Sorodno











































Omenjeni Bolgarija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Janja Garnbret

Robert Golob

Primož Roglič