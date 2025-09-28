|
Svetovni naslov osvojili še »azzurri«
|
Primorski dnevnik
|
nedelja, 28. september 2025 ob 16:38
|
Odbojkarji Italije so v finalu svetovnega prvenstva na Filipinih premagali Bolgarijo s 3:1 (21, 17, -17, 10).
»Azzurri« so drugič zapovrstjo postali svetovni prvaki. V finalu prvenstva na Filipinih so v Pasay Cityju premagali Bolgarijo s 3:1. Za Italijane je to peti naslov in šesta kolajna na svetovnih prvenstvih, šest jih imajo tudi Bolgari, ob štirih bronastih je bila to njihova druga srebrna. I...