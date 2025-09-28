Odbojkarji Italije so v finalu svetovnega prvenstva na Filipinih premagali Bolgarijo s 3:1 (21, 17, -17, 10). »Azzurri« so drugič zapovrstjo postali svetovni prvaki. V finalu prvenstva na Filipinih so v Pasay Cityju premagali Bolgarijo s 3:1. Za Italijane je to peti naslov in šesta kolajna na svetovnih prvenstvih, šest jih imajo tudi Bolgari, ob štirih bronastih je bila to njihova druga srebrna. I ...

