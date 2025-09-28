Piše: Vida Kocjan

Rast bruto domačega proizvoda (BDP) se znižuje, inflacija narašča in je precej višja od povprečja v EU in v državah z evrom, zmanjšuje se tudi število zaposlenih. Bilo bi še slabše, če ne bi trende blažili s pospešenim zaposlovanjem v javni oziroma državni upravi.

Rast BDP v prvem polletju letos je bila v Sloveniji le 0,1-odstotna v primerjavi z istim obdobjem lani, kažejo podat