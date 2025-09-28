|
Slovenija je pod Golobom država z eno najvišjih stopenj inflacije v Evropi
Demokracija
nedelja, 28. september 2025 ob 17:54
Piše: Vida Kocjan
Rast bruto domačega proizvoda (BDP) se znižuje, inflacija narašča in je precej višja od povprečja v EU in v državah z evrom, zmanjšuje se tudi število zaposlenih. Bilo bi še slabše, če ne bi trende blažili s pospešenim zaposlovanjem v javni oziroma državni upravi.
Rast BDP v prvem polletju letos je bila v Sloveniji le 0,1-odstotna v primerjavi z istim obdobjem lani, kažejo podat...