Medletna inflacija je septembra glede na avgust upadla. V medletni primerjavi so bile cene življenjskih potrebščin višje za 2,6 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke manj kot avgusta in dve odstotni točki več kot septembra lani. Inflacijo še naprej spodbujajo predvsem cene hrane, je danes objavil statistični urad. Podražitev hrane in brezalkoholnih pijač (za sedem odstotkov) je tako k medletni infla...

