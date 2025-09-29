Na parlamentarnih volitvah v Moldaviji je proevropska Stranka akcije in solidarnosti (PAS), ki jo vodi predsednica Maia Sandu, zmagala s 50,15 odstotka glasov in si s tem utrdila pot k oblikovanju nove vlade ter nadaljevanju prizadevanj za članstvo v Evropski uniji.

Volitve, ki so jih opazovalci označili kot najpomembnejše v zgodovini samostojne Moldavije, so potekale v ozračju napetosti in obtož