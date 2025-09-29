Piše: C. R. Na včerajšnjih parlamentarnih volitvah v Moldaviji je slavila doslej vladajoča proevropska Stranka akcije in solidarnosti, ki si je z več kot 50 odstotki glasov zagotovila vnovično večino v poslanskih vrstah. T. i. Domoljubni volilni blok, preko katerega ruski diktator Vladimir Putin svoj vpliv širi tudi v sosednjo državo, pa je na volitvah zasedel drugo mesto. Slednje pomeni, da bo l ...

