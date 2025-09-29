|
Nova faza vojne? Rusija nima več varnih zatočišč pred raketami dolgega dosega
Nova24TV
ponedeljek, 29. september 2025 ob 11:25
Združene države Amerike so odobrile uporabo orožja dolgega dosega za ukrajinske napade na cilje znotraj Rusije. Potrditev je prišla neposredno od ameriškega posebnega odposlanca za Ukrajino Keitha Kellogga, ki je v intervjuju za Fox News zatrdil: “Odgovor je da. Lahko udarite daleč, Rusija nima varnih zatočišč.”
Keith Kellogg je poudaril, da ima zadnjo besedo pri vsakem ukrepu predsednik Donald Tr...