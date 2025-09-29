|
JD Vance in Kellogg omenila možnost, da bi Washington lahko odobril ukrajinske napade na cilje v Rusiji z ameriškim orožjem dolgega dosega
Politikis
ponedeljek, 29. september 2025 ob 14:37
Ameriški podpredsednik JD Vance in posebni odposlanec predsednika ZDA Keith Kellogg sta v nedeljo v ločenih intervjujih za televizijo Fox News omenila možnost, da bi Washington odobril ukrajinske napade na cilje v Rusiji z ameriškim orožjem dolgega dosega. Zaveznice Ukrajine so bile doslej glede tovrstnih napadov zadržane. “Če preberemo, kar je rekel predsednik Trump, in […]