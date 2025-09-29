|
Vrhunske pametne ure serije Huawei Watch GT 6 že v slovenskih trgovinah
|
Tehnokrat
|
ponedeljek, 29. september 2025 ob 13:00
|
Čeprav so bile šele nedavno predstavljene, je bogat nabor najnovejših Huaweievih pametnih ur že v slovenskih trgovinah. A to še ni vse. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds SE 3.
Najnovejše pametne ure so zasnovane tako, da zagotavljajo natančno spremljanje dejavnosti in zdravja ter brezskrbnost, saj z dolgo življenjsko dobo baterije odpravijo skrb...