Vrhunske pametne ure serije Huawei Watch GT 6 že na voljo v slovenskih trgovinah
Študent
torek, 30. september 2025 ob 09:00
Čeprav so bile šele nedavno predstavljene, je bogat nabor najnovejših Huaweievih pametnih ur že v slovenskih trgovinah. A to še ni vse. Če se za nakup odločite do 31. oktobra, prejmete brezžične slušalke Huawei FreeBuds SE 3. Najnovejše pametne ure so zasnovane tako, da zagotavljajo natančno spremljanje dejavnosti in zdravja ter brezskrbnost, saj z dolgo […]
