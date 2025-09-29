Prispevek Slovenije k zagotavljanju trajnostnega in pravičnega ribištva v EU Vlada RS Ministrica Mateja Čalušić si je skupaj z izvršno direktorico Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) dr. Susan Steele v Kopru ogledala ladjo Ocean Sentinel, ki jo EFCA uporablja za izvajanje inšpekcijskega nadzora ribolovnih dejavnosti na morju. Na njej sodelujejo tudi slovenski inšpektorji, kar krepi ugled slovenskih institucij v evropskem in mednarodnem prostoru.

