(GLOSA) Nekateri namesto sporočila SI-Alarm prejeli kar sliko Roberta Goloba
Demokracija
nedelja, 28. september 2025 ob 09:30
Piše: Aleksander Vodeb (Moja Dolenjska)
Kot poročajo dobro obveščeni viri, so nekateri uporabniki mobilnih telefonov včeraj namesto sporočila SI-Alarm prejeli kar sliko predsednika vlade Roberta Goloba.
Mnogi so zaradi tega besni, a če zaradi nesposobnosti tistih na Upravi RS za zaščito in reševanje ne bodo obveščeni, kdaj bo požar, potres ali bog ne daj vojna, bodo lahko za kazen vsaj sliko vrhov...