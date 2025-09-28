Piše: Aleksander Vodeb (Moja Dolenjska)

Kot poročajo dobro obveščeni viri, so nekateri uporabniki mobilnih telefonov včeraj namesto sporočila SI-Alarm prejeli kar sliko predsednika vlade Roberta Goloba.

Mnogi so zaradi tega besni, a če zaradi nesposobnosti tistih na Upravi RS za zaščito in reševanje ne bodo obveščeni, kdaj bo požar, potres ali bog ne daj vojna, bodo lahko za kazen vsaj sliko vrhov