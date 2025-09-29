|
Ob dnevu civilne obrambe na Brdu razprave o krepitvi odpornosti države in osrednja državna proslava
|
Vlada RS
|
ponedeljek, 29. september 2025 ob 16:11
|
V počastitev letošnjega dneva civilne obrambe so v Kongresnem centru Brdo potekale tri okrogle mize na katerih so različni strokovnjaki razpravljali o krepitvi odpornosti države. Popoldne pa je potekala osrednja državna proslava ob dnevu civilne obrambe, ki smo ga letos praznovali drugič. Slavnostni govornik je bil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob.