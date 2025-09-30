|
Robert Golob: Civilna obramba ima ključno vlogo pri odpornosti družbe
30. september 2025
"Ko so Slovenijo v zadnjih letih prizadele največje naravne katastrofe, smo kot skupnost doživeli pretres, ki pa je razkril tudi nekaj izjemno dragocenega: koliko moči in srčnosti je v tem narodu," je ob dnevu civilne obrambe za Siol povedal predsednik vlade dr. Robert Golob. V intervjuju je med drugim spregovoril o naravnih nesrečah, vlogi civilne obrambe in vlaganjih v prihodnost.