|
Kriminalisti preprečili izgubo 140.000 evrov v primeru goljufije
|
Lokalec.si
|
ponedeljek, 29. september 2025 ob 16:55
|
Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje so na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja goljufije na škodo občana iz okolice Celja. Storilci so žrtev z metodami socialnega inženiringa in lažnimi obljubami prepričali, da lahko povrnejo denar, ki ga je v letu 2024 vložil v spletno platformo za trgovanje.
Oddaljen dostop do naprav in bančne kode
Oškod...