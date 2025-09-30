 

Celjski kriminalisti so v primeru goljufije uspeli zavarovati 140 tisoč evrov
Nova24TV
torek, 30. september 2025 ob 08:45

V preteklih dneh so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje goljufije na škodo fizične osebe iz okolice Celja.

Z metodami socialnega inženiringa in lažnim prikazovanjem dejanskega stanja so neznanci osebo prepričali, da lahko pomagajo pri vračilu denarja, “ki ga je oseba v letu 2024 vložila v spletno platformo

