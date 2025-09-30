|
Kje za službo lobira Tanja Fajon in kaj ima to z denarjem za Palestino
Pozareport.si
torek, 30. september 2025 ob 06:00
Pred približno tremi tedni je Tanja Fajon, ministrica za zunanje in evropske zadeve in podpredsednica Golobove vlade, med kolegicami in kolegi z vrha Socialnih demokratov - na nekem zaprtem sestanku - skrivnostno ter poznavalsko opozorila, da se bodo v prihajajoče parlamentarne volitve bolj kot kdajkoli prej vmešali iz tujine, pri čemer omenila je ZDA in Izrael, ne pa tudi Putinove Rusije. Čez nek...