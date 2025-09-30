25. in 26. septembra je v Ljubljani potekalo že 27. redno letno srečanje slovenske in avstrijske delegacije, ki ga državi organizirata v okviru sporazuma o medsebojnem obveščanju in sodelovanju pri vprašanjih jedrske in sevalne varnosti, so zapisali na straneh Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Avstrijsko delegacijo, ki jo je vodil Michael Kainz iz Zveznega ministrstva za evropske in m