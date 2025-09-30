|
|
26-letnik ponoči zapeljal s ceste, trčil v ograjo, nato v drevesa ter umrl na kraju
|
Maribor24.si
|
torek, 30. september 2025 ob 09:23
|
Do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik zaradi vožnje preblizu robu zapeljal s ceste in trčil v odbojno ograjo in nato še v drevesa ob cesti.
