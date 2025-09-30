Neznanci so iz gradbišča v Mariboru odtujili več električnih vodnikov, pri čemer je nastala materialna škoda v višini približno 2.000 evrov.

Na drugem gradbišču, na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica, pa je neznanec poškodoval priključek delovnega stroja, kar je povzročilo škodo v višini okoli 10.000 evrov.