 

Neznanci so iz gradbišča v Mariboru odtujili več električnih vodnikov
torek, 30. september 2025 ob 10:22

Neznanci so iz gradbišča v Mariboru odtujili več električnih vodnikov, pri čemer je nastala materialna škoda v višini približno 2.000 evrov.

Na drugem gradbišču, na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica, pa je neznanec poškodoval priključek delovnega stroja, kar je povzročilo škodo v višini okoli 10.000 evrov.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljajo okoliščine obeh primerov, so sporočili iz PU Maribor.

