VIDEO: V Mariboru dogodek ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi in Si Lokalec.si Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi in Sinti se je v Mariboru odvila spominska prireditev »Noč, ko so violine obmolknile«. V sklopu prireditve je bilo izvedeno predavanje mlade raziskovalke na ZRC SAZU Vite Zalar »Genocid nad Romi v primežu sodobnih populizmov«. Za glasbeno kuliso pa sta poskrbela priznana pevka in šansonjerka […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Aleksandra Pivec

Franc Jurša

Janez Janša

Luka Dončić

Goran Dragić