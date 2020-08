V Auschwitzu so se spomnili žrtev nacističnega genocida nad Romi Dnevnik Na območju nekdanjega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau so danes obeležili mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi. Slovesnosti so se med drugim udeležili državniki in preživeli.

Sorodno







Oglasi