Rožman z Rijeko osvojil hrvaški nogometni pokal Reporter Nogometaši Rijeke, ki jih vodi slovenski trener Simon Rožman, so ubranili naslov zmagovalca hrvaškega pokala. V finalu so v Šibeniku premagali zagrebško Lokomotivo z 1:0 (0:0). Edini gol je v 76. minuti dosegel Tibor Halilović. Pred tem so bili bližje zad

