Vreme: ob soncu tudi plohe in nevihte SiOL.net Danes bomo imeli delno jasno vreme, čez dan se bodo pojavljale plohe in nevihte. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, prav tako bodo nastajale plohe in nevihte, napovedujejo vremenoslovci z agencije za okolje (Arso).

