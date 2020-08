Danes spremenljivo oblačno, še vedno se bodo pojavljale plohe in nevihte Lokalec.si Danes bo spremenljivo oblačno. Še se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponoči se bodo padavine prehodno okrepile, zlasti na jugu so še možne nevihte. Zapihal bo okrepljen severni veter, na […]

