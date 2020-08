Katastrofalni podatki o hrvaškem turizmu; še dobro, da imajo Slovence zurnal24.si Na Hrvaškem so julija zabeležili 2,44 milijona turističnih prihodov in 18,6 milijona nočitev, kar je 47 odstotkov prihodov in 39 odstotkov nočitev manj kot julija lani, kažejo podatki Hrvaške turistične skupnosti.

Sorodno





Oglasi