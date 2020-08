Pol manj prihodov kot lani, kampi ostajajo priljubljeni Primorski dnevnik Na Hrvaškem so v juliju zabeležili skoraj polovico manj turističnih prihodov v primerjavi z istim obdobjem lani. Vseh prihodov je bilo 2,44 milijona, nočitev pa je bilo 18,6 milijona, kar je za 39 odstotkov manj kot leta 2019, je mogoče razbrati iz podatkov Hrvaške turističke zajednice. Največ nočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, teh je za četrtino, sledijo Slovenci in Hrvati, za njimi padajoče ...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Hrvaška

Italija

Nemčija

Rovinj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Zdravko Počivalšek

Matej Tonin

Goran Dragić