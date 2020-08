Za nesrečo starša izvedela pet ur kasneje Primorske novice Starša 10-letnega Jaše, ki je utonil v Soči pred tednom dni, sta danes na nekatere medije naslovila pismo. Opisala sta, da sta za smrt sina izvedela približno pet ur po nesreči in da sta se od njega poslovila šele dva dni po tragediji. Na policiji pojasnjujejo, da so postopki trajali več časa, na ministrstvu pa so socialni inšpekciji že predlagali nadzor nad ravnanjem centra za socialno delo.

