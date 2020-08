Nečloveško, togo? 'Ko te zmelje birokratsko kolo, nisi več človek' 24ur.com Kako sta tragično smrt njunega 10-letnega sina in delovanje pristojnih doživela starša in zakaj sta se v tako težkih trenutkih obrnila na javnost? Kdo vse je zatajil in kako bi ob takšnih tragičnih trenutkih morali ravnati?

