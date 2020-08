"Da, ampak grozil pa je, grozil, ne morem drugače reči, je rekel, če boste to, tako, on je zahteval, da odpovemo to razglasitev samostojnosti. Sem mu rekel, da ga ni demokratičnega politika, ki bi zoper takšno in tako izraženo voljo, kot je bila slovenska na plebiscitu, ravnal drugače. Je rekel, če boste to naredili, vas Združene države ne bodo nikoli priznale. Sem rekel, priznali nas boste prej ali slej.