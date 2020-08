Na RTV Slovenija so v okviru projekta Slovenija-30 opravili intervju s prvim slovenskim predsednikom Milanom Kučanom. To samo po sebi niti ne bi bilo sporno, če ne bi bilo nekaterih Kučanovih izjav več kot 20 let po slovenski osamosvojitvi, v katerih je trdil, da Slovenija ni nikoli bila njegova intimna opcija. Če so Slovenci na plebiscitu z 88,5 odstotki glasov podprli nastanek samostojne Sloveni ...