WHO svari: Magične rešitve za koronavirus ne bo Lokalec.si Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes posvarila, da verjetno nikoli ne bo ene magične rešitve za novi koronavirus. Tudi učinkovito cepivo najverjetneje ne bo izkoreninilo covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP. “Vsi upamo, da bomo imeli več učinkovitih cepiv, ki bodo lahko ljudi varovala pred okužbo,” je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na […]

Sorodno





















































































































































































Oglasi Omenjeni Kitajska

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Aleksandra Pivec

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Milan Kučan

Matej Tonin