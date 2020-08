Tudi pri samoplačniških testih odkrili okužbe, pojavljajo se tudi lažno negativni SiOL.net V UKC Ljubljana so do začetka avgusta opravili nekaj več kot 600 samoplačniških testiranj na novi koronavirus in odkrili tri pozitivne primere. Ob tem infektologinja Mateja Logar pojasnjuje, da lažno negativni testi na koronavirus niso pogosti, se pa včasih pojavijo.

