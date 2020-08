Na letošnji mednarodni kemijski olimpijadi, ki je bila zaradi pandemije koronavirusa iz Istanbula preseljena na splet, so mladi slovenski kemiki osvojili kar tri bronasta odličja. Letošnja mednarodna kemijska olimpijada je bila 52. po vrsti, na njej pa so Slovenijo zastopali štirje predstavniki iz različnih koncev države. Tekmovanja so se udeležili Urša Konda iz Srednje šole [...] Prispevek Mladi ...