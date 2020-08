Torkova popoldanska neurja ponekod zalivala prostore in podirala drevesa Dnevnik Popoldanski nalivi so nekaj težave povzročili predvsem v vzhodnem delu države. Najbolj so prizadeli širše območja občin Celje, Hrastnik, Krško in Šentjur. Gasilci treh poklicnih in 54 prostovoljnih enot so imeli polne roke dela s črpanjem meteorne...

Sorodno



















































Oglasi