Od maja več kot 600 samoplačniških testiranj na covid-19 v UKC Ljubljana 24ur.com V UKC Ljubljana so od 22. maja do 2. avgusta opravili 614 samoplačniških testiranj na covid-19, pozitivne so bile tri osebe. Kot so pojasnili, testiranje stane 93 evrov.

