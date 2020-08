Mladi Slovenci pijejo manj alkohola kot prej, a še vedno več kot njihovi vrstniki v Evropi Večer Pitje alkohola med mladostniki iz Slovenije sicer upada, a smo v večini kazalnikov še vedno nad mednarodnim povprečjem, so v času poletnih počitnic, ko se tudi mladim ponuja več priložnosti za alkohol, opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Na mladostnike ima pomemben vpliv odnos staršev in odraslih do alkohola, so poudarili.

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Aleksandra Pivec

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Matej Tonin

Andrej Bajuk