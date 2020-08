ZPS opozarja: Šolska torba naj poskrbi tudi za vidnost otroka Lokalec.si Slab mesec nas loči do začetka novega šolskega leta in v marsikateri družini se nanj že pripravljajo z nakupom šolskih potrebščin. Predvsem v nižjih razredih je treba poskrbeti tudi za barvice, flomastre in ustrezno šolsko torbo. Pri slednji izbira ni preprosta, poudarjajo na ZPS in opozarjajo, da naj šolska torba poskrbi tudi za vidnost otroka. […]

