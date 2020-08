Spermiji plavajo kot vidre Primorske novice Človeški spermiji plavajo podobno kot vidre, v novi študiji trdijo raziskovalci, ki so na podlagi modernih 3D-mikroskopov ovrgli več kot 300 let staro domnevo, da semenčice plavajo s pomočjo repka, ki se giblje levo in desno. Odkritje so avtorji univerz v Bristolu in Ciudad de Mehiki predstavili v reviji Science Advances.

