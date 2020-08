Rdeč karton za kašljanje v smeri sodnika ali tekmeca 24ur.com V angleškem nogometnem prvenstvu so se domislili nove kazni, katere povod je bila koronavirusna pandemija. Sodniki bodo namreč lahko med tekmo nogometaše kaznovali z rdečim kartonom in s predčasno potjo v slačilnico, če bodo ocenili, da so ti namerno kašljali v smeri tekmeca ali sodnika, je sporočila Angleška nogometna zveza (FA).

