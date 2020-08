Tropska nevihta Isaias pustošila po vzhodni obali ZDA, zahtevala žrtve Dnevnik Tropska nevihta Isaias je v torek z obilnim dežjem in močnim vetrom pustošila po vzhodni obali ZDA. Po najnovejših podatkih so umrli trije ljudje - dva v Severni Karolini in eden v mestu New York.

